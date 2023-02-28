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Jorge Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni bir karara imza attı

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 07:44
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Fenerbahçe'de Jesus kapıları açtı

Jorge Jesus'tan flaş karar
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jorge Jesus yeni bir karara imza attı.

Sarı lacivertli takım Can Bartu Tesisleri'nde çalışırken, gençleri dikkate almadığı gerekçesiyle eleştirilen Jesus, programda değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam antrenmanın kapılarını 19 yaş altı takımın futbolcularına da açtı.

Sarı lacivertli takımın çalışmasına genç futbolcular da katıldı.

Jesus'un bunu zaman zaman yapacağı, içlerinden beğendiği futbolcuları da A takım kadrosuna alacağı öğrenildi.

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