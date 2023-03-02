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Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya basını açıkladı

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un ismi, Brezilya ekibi Flamengo ile anılmaya başladı. Brezilya basını flaş bir iddiada bulundu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:27
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Brezilya basını açıkladı. Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya basını açıkladı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı Brezilya'da gündemden düşmemeye devam ediyor.

Fanaticos'un iddiasına göre ve Fotospor'da yer alan habere göre; Jorge Jesus sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya kararlı. Bununla birlikte Flamengo'da adı çok daha güçlü şekilde anılmaya başlandı. 

Vítor Pereira, Rio takımında her geçen gün daha fazla güç kaybediyor. Carioca Ligi'ndeki için bir sonraki Fluminense derbisi, Portekizli teknik adamın geleceği için belirleyici olacak.

Jorge Jesus'un adı bir kez daha Flamengo kulübü ile anıldı. Pereira'nın gitmesi durumunda Türkiye'de kalmayacağı haberiyle birlikte Flamengo'nun ilk hedefi olacak. 

Flamengo'dan bir teklif alırsa Jorge Jesus, Fenerbahçe ile sezon sonunu beklemeden istifa ederek takımın başına geçebilir.

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