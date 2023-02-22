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Jorge Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Konyaspor maçında aldığı kararı uygulamaya geçireceği öğrenildi

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 05:16
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Jesus kararını verdi

Jorge Jesus'tan flaş karar
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Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen ara sonrası ilk maçını cumartesi günü Konyaspor'la yapacak.

Sarı lacivertli takım maçın hazırlıklarını sürdürürken; teknik direktör Jorge Jesus'un sahaya 3'lü savunma çıkarmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Defansta Samet, Szalai, Peres üçlüsünü görevlendireceği belirtilen Jesus'un orta sahada ise Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Zajc ve Oosterwolde'yu oynatacağı belirtildi.

Jesus, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Batshuayi'nin yerine Valencia'nın yanında King'i sahaya sürecek.

Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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