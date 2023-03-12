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Jorge Jesus Flamengo ile anlaştı. Gideceği tarih belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılacağı sinyallerini veren Jorge Jesu'un Brezilya'nın Flamengo takımıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının Türkiye'den ne zaman ayrılacağı da belli oldu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:24
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Jesus'un yeni takımı belli oldu

Jorge Jesus Flamengo ile anlaştı. Gideceği tarih belli oldu
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilinmezliği netlik kazandı.
Brezilya Milli Takımı ile adı anılan Portekizli hoca, Flamengo'yu yakından takip eden gazeteci Gabriel Reis'e ses kaydı göndermiş ve sonrasında söyledikleri büyük tepki çekmişti.

Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Flamengo'yu lig şampiyonluğuna taşıyan ve Libertadores Kupası'nı kaldırmasını sağlayan deneyimli çalıştırıcı, yeniden dönüş için ilk adımını atarken Fenerbahçe'de devam etme ihtimalinin olmadığını da bir anlamda göstermiş oldu.

Takvim'in haberine göre; kulislerde dolaşan iddialar Portekizli teknik adamın eski kulübü Flamengo ile anlaştığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı yönünde.

TARAFTAR İSYANDA

Fenerbahçe camiası, Jorge Jesus'un Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalara büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadaki taraftarlar, Jesus'un son dönemde aklının Fenerbahçe'de olmadığına vurgu yaparak, "Onun aklı kesinlikle burada değil. Kalan maçlarda bize nasıl katkı verebilir ki!" ifadelerini kulandılar.

 

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