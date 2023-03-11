Fenerbahçe'de Jesus'un yerine gelecek teknik direktör belli oldu

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus, her fırsatta ayrılık mesajı verince yönetim alternatif isim aramaya başladı.

Yapılan çalışmalarda bu isim de belirlendi.

Habertürk'ün haberine göre; Jesus'un yerine en güçlü adayın Vincenzo Montella olduğu belirtildi.

Haberde başkan Ali Koç'un oynattığı futbolu beğendiği Montella'nın da Adana Demirspor'la olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatıldı.

2021 yılında Adana Demirspor'un başına geçen Moptella geçen sezon 1.51 puan ortalaması yakalarken bu sezon ise maç başına 1.77 puan elde etti.