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  • Galatasaray tribünlerinde 'Hükümet istifa' sesleri. 3 büyükler ilk kez aynı tezahüratı yaptı: İstifa ulan

Galatasaray tribünlerinde 'Hükümet istifa' sesleri. 3 büyükler ilk kez aynı tezahüratı yaptı: İstifa ulan

Galatasaray taraftarı, Kasımpaşa maçında 'İstifa ulan' tezahüratı yaptı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından sonra Galatasaray tribünleri de hükümeti istifaya çağırdı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 21:48
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Galatasaray taraftarından 'İstifa ulan' tezahüratı

Galatasaray tribünlerinde 'Hükümet istifa' sesleri. 3 büyükler ilk kez aynı tezahüratı yaptı: İstifa ulan
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden sonra Galatasaray taraftarı da hükümeti protesto eden tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig’in 25. haftasında takımlarının Kasımpaşa ile oynayacağı maç için Nef Stadyumu’na gelen sarı kırmızılı taraftarlar, “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” tezahüratıyla hükümeti istifaya çağırdı.

Ayrıca tribünlerden 'İstifa ulan' protestoları da yapıldı.

NE OLMUŞTU?
Türkiye'yi etkileyen depremler sonrasında yardım ve arama kurtarma çalışmalarındaki eksiklikler geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda da taraftarlar tarafından protesto edildi. 

Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’ta Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atmasının ardından, 26 Şubat günü de Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden aynı tezahüratlar yükseldi.

Aynı dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istedi. 

‘Hükümet istifa’ sloganı kesilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Bahçeli’nin ardından birçok MHP’li isim de aynı kararı aldığını duyurmuştu. 

Kayseri Güvenlik Kurulu, Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarların alınmamasına karar verdi. Deplasman yasağına çok sayıda tepki yükseldi.

İki kulüp taraftarı da gösterilen tepkilere karşın tezahüratlarında geri adım atmadı. Bu hafta Ataşehir Ülker Arena'da oynanan EuroLeague maçında da tezahürat seslendirilmeye devam etmişti. 

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