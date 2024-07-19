Joe Biden başka kadını eşi zannedince neredeyse öpecekti

Kaynak: Haber Merkezi
Joe Biden başka kadını eşi zannedince neredeyse öpecekti

ABD Başkanı Joe Biden, resmi bir resepsiyonda eşini başka bir kadınla karıştırdı. Eşi zannettiği kadını öpmek üzereyken, karısı Jill Biden müdahale etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi bir resepsiyonda yaşadığı karışıklıkla sosyal medyanın gündemine oturdu. Resepsiyon sırasında eşi Jill Biden’ı başka bir kadınla karıştıran Biden, neredeyse kadını öpecekken Jill Biden’ın müdahalesiyle durumu fark etti. Bu anlar, resepsiyonda bulunanlar ve kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, Biden’ın bu karışıklığını esprili bir dille yorumlarken, bazıları da olayın ilginçliğine dikkat çekti.

Son Haberler
Bir asker şehit oldu: MSB’den acı haber geldi Gündem
Bir asker şehit oldu: MSB’den acı haber geldi
Nazif Okumuş'tan flaş iddia: "Süleyman Soylu seçimlerde 3 milyon Suriyeliyi vatandaş yaptı" Gündem
Nazif Okumuş'tan flaş iddia: "Süleyman Soylu seçimlerde 3 milyon Suriyeliyi vatandaş yaptı"
Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var Ekonomi
Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var
New York borsasında kapanış verileri açıklandı Ekonomi
New York borsasında kapanış verileri açıklandı
Yatırımcısına bayram ettirecek gelişme. 24 saatte 67 bin doları aştı Ekonomi
Yatırımcısına bayram ettirecek gelişme. 24 saatte 67 bin doları aştı
Tırla otomobil çarpıştı. Aynı aileden 3'ü çocuk 6 yaralı Yerel Haberler
Tırla otomobil çarpıştı. Aynı aileden 3'ü çocuk 6 yaralı
Demokrat Parti ruhu muhalefete sirayet etti! Gündem
Demokrat Parti ruhu muhalefete sirayet etti!