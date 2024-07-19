Joe Biden başka kadını eşi zannedince neredeyse öpecekti

ABD Başkanı Joe Biden, resmi bir resepsiyonda yaşadığı karışıklıkla sosyal medyanın gündemine oturdu. Resepsiyon sırasında eşi Jill Biden’ı başka bir kadınla karıştıran Biden, neredeyse kadını öpecekken Jill Biden’ın müdahalesiyle durumu fark etti. Bu anlar, resepsiyonda bulunanlar ve kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, Biden’ın bu karışıklığını esprili bir dille yorumlarken, bazıları da olayın ilginçliğine dikkat çekti.