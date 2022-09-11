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Biden'ın ekibin başına atadığı Yunan satanist çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’ın maymun çiçeği salgını ekibine ikinci başkan olarak getirdiği Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis’in, satanist olduğu ortaya çıktı. Dr. Demetre Daskalakis, ABD’de tartışma yarattı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 12:40
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:10
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Joe Biden’ın salgın ekibine atadığı Yunan asıllı doktor satanist çıktı

Biden'ın ekibin başına atadığı Yunan satanist çıktı
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ABD’de maymun çiçeği salgınına karşı Beyaz Saray yönetimi yeni bir ekip kurdu.

Ekibin sözcüsü ve ikinci başkanı olarak, Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis atandı.

Dr Demetre Daskalakis’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Dr. Demetre Daskalakis, açıkça satanist olduğunu dile getirdi ve satanizm sembollerini şahsi Instagram hesabında yayınladı.

Daha önce dergilere verdiği röportajlarda da satanizm övgüsü dikkat çeken Dr. Demetre Daskalakis, ABD’de tartışma konusu oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları: 

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ZEUS
11.09.2022 14:22
Hristiyan olsa dert ,Yahudi olsa ayrı dert Ateist ,Budist hepsi dert bırakın insanlar neye inanıyorsa ona inansın herkesin dini kendisine güzel sen Müslümanlığın gereğini yerine getir önce  
 
Serdar
11.09.2022 13:37
İstanbul’dan göçmüş bir Rum ailenin çocuğu. Laik dinsiz CHP zihniyeti tarafından zehirlenmiş bir değer daha. Doktor olmuş ama boş. Allah ıslah etsin.  
 
Liyakat sadece madalya ismi değildir
11.09.2022 13:27
Gelişmiş ülkeler liyakata bakar varsa sorun yok görev verir yaşadığı hayatla ilgilenmez bu yüzden gelişmiş ülkeler ilerlemiştir bizde liyakat söz konu değildir yeterki adamını bul her şey olursun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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