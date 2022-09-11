Biden'ın ekibin başına atadığı Yunan satanist çıktı

ABD’de maymun çiçeği salgınına karşı Beyaz Saray yönetimi yeni bir ekip kurdu.

Ekibin sözcüsü ve ikinci başkanı olarak, Yunan asıllı Dr. Demetre Daskalakis atandı.

Dr Demetre Daskalakis’in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Dr. Demetre Daskalakis, açıkça satanist olduğunu dile getirdi ve satanizm sembollerini şahsi Instagram hesabında yayınladı.

Daha önce dergilere verdiği röportajlarda da satanizm övgüsü dikkat çeken Dr. Demetre Daskalakis, ABD’de tartışma konusu oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları: