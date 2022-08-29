ABD'de yapılan anketlere göre Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u yeniden Trump diyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı yeniden Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak görmek istiyor.

USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.

CUMHURİYETÇİLER TRUMP’A GÜVENİYOR

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.

DEMOKRAT PARTİ’DE BIDEN’IN İŞİ ZOR

Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.