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Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil," diyerek ülkesindeki havalimanlarını eleştirdi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 22:47
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Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı

Biden, ABD'deki havalimanlarının hiçbirinin dünyada ilk 25'te olmadığını açıkladı
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki havalimanlarının durumunu eleştirerek, geçen yıl onayladığı altyapı paketinden bir miktar fonu bu havalimanlarındaki terminallerin yenilenmesine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ayıracaklarını söyledi.

Biden, Boston'daki Logan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada buraya yapılacak 62 milyon dolarlık yatırımın tanıtımını yaptı.

Söz konusu yatırım kapsamında havalimanının uluslararası terminalinin modernize edileceğini ve pistlerin geliştirileceğini belirten Biden, buraya yapılacak yatırımla neredeyse ek 6 bin istihdam sağlayacaklarını ifade etti.

Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle Çin gibi ülkelerin ekonomik olarak ABD'yi yakaladığına dikkat çeken Biden, sonunda 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi imzaladıklarını ve bu kapsamda havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi.

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