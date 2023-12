John Lennon'un vurulduktan sonra söylediği son sözleri ortaya çıktı. The Beatles grubunun ünlü üyesi takıntılı bir hayranı tarafından öldürülmüştü

Kiefer Sutherland'in anlatıcılığını üstlendiği 'John Lennon: Murder Without a Trial' adlı belgeselde (John Lennon: Duruşması Görülmeyen Cinayet) ünlü şarkıcı John Lennon'ın, 8 Aralık 1980'de takıntılı hayranı Mark David Chapman tarafından vurulması ve olayın devamı araştırılıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Lennon'ın ölümünden bu yana ortaya atılan birçok komplo teorisinin de masaya yatırıldığı belgeselde ünlü şarkıcının son sözleri ortaya çıktı.

O ANLARI ANLATTI

John Lennon'ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan Jay Hastings, "Koşarak yanımdan geçiyor. 'Vuruldum' diyordu. Ağzından kan geliyordu. Öylece yere yığıldı. Onu kısmen sırt üstü yatırdım ve gözlüklerini çıkarıp, masanın üzerine koydum. Eşine, 'Ambulans çağırın, ambulans çağırın, ambulans çağırın! diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ: FİLM ÇEKİLİYOR SANDIM

6 Aralık'ta yayınlanacak belgeselde; taksi şoförü Richard Peterson da Dakota binasının önünde park halindeki arabasında otururken silahlı saldırıya tanık olduğunu şu sözlerle aktardı:



"Lennon içeri girerken bir genç 'John Lennon' diyor. Tıknaz bir adamdı. Taksimin ön camından ona bakıyorum. Ona ateş etmesini izliyorum. Bu adam az önce John Lennon'ı vurdu. Film çektiklerini sandım ama ışık, kamera ya da başka bir şey görmeyince durumun farkına varıp 'Hey, bu film değil' dedim."

"O GELMİŞ GEÇMİŞ EN SAHTEKÂR KİŞİ"



Belgeselde Lennon'u vurarak öldüren Mark David Chapman'ın şartlı tahliye başvurusu yaparken avukatlarıyla arasında geçen konuşmanın ses kaydı da yer aldı.



Lennon'ı neden vurduğu sorusuna 'The Beatles' şarkısına atıfta bulunarak cevap veren Mark David Chapman, "All You Need Is Love' (Tek İhtiyacınız Sevgi), bunu hiç duydunuz mu? Ben de buna şöyle cevap veriyorum; ihtiyacınız olan tek şey sevgi ve 250 milyon dolar... O gelmiş geçmiş en büyük, en sahtekâr kişi."