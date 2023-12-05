John Lennon'un vurulduktan sonra söylediği son sözleri ortaya çıktı. The Beatles grubunun ünlü üyesi takıntılı bir hayranı tarafından öldürülmüştü

'The Beatles' adlı müzik grubunun en meşhur üyesi olan John Lennon, vurularak öldürülmüştü. Lennon'ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan kişi müzisyenin son sözlerini açıkladı

Ufuk Cingöz
John Lennon'un vurulduktan sonra söylediği son sözleri ortaya çıktı. The Beatles grubunun ünlü üyesi takıntılı bir hayranı tarafından öldürülmüştü

Kiefer Sutherland'in anlatıcılığını üstlendiği 'John Lennon: Murder Without a Trial' adlı belgeselde (John Lennon: Duruşması Görülmeyen Cinayet) ünlü şarkıcı John Lennon'ın, 8 Aralık 1980'de takıntılı hayranı Mark David Chapman tarafından vurulması ve olayın devamı araştırılıyor.

indir.jpg

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Lennon'ın ölümünden bu yana ortaya atılan birçok komplo teorisinin de masaya yatırıldığı belgeselde ünlü şarkıcının son sözleri ortaya çıktı.

3642439-684bb76b7349685bea035d7a6112f6f2-640x640-001.jpg

O ANLARI ANLATTI
John Lennon'ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan Jay Hastings, "Koşarak yanımdan geçiyor. 'Vuruldum' diyordu. Ağzından kan geliyordu. Öylece yere yığıldı. Onu kısmen sırt üstü yatırdım ve gözlüklerini çıkarıp, masanın üzerine koydum. Eşine, 'Ambulans çağırın, ambulans çağırın, ambulans çağırın! diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

0s-a-u8iyusoxgw3a-o1vg.webp

TAKSİ ŞOFÖRÜ: FİLM ÇEKİLİYOR SANDIM

6 Aralık'ta yayınlanacak belgeselde; taksi şoförü Richard Peterson da Dakota binasının önünde park halindeki arabasında otururken silahlı saldırıya tanık olduğunu şu sözlerle aktardı:

"Lennon içeri girerken bir genç 'John Lennon' diyor. Tıknaz bir adamdı. Taksimin ön camından ona bakıyorum. Ona ateş etmesini izliyorum. Bu adam az önce John Lennon'ı vurdu. Film çektiklerini sandım ama ışık, kamera ya da başka bir şey görmeyince durumun farkına varıp 'Hey, bu film değil' dedim."

4wzcs4u2okaeeejz3ns-pg.webp

"O GELMİŞ GEÇMİŞ EN SAHTEKÂR KİŞİ"

Belgeselde Lennon'u vurarak öldüren Mark David Chapman'ın şartlı tahliye başvurusu yaparken avukatlarıyla arasında geçen konuşmanın ses kaydı da yer aldı.

Lennon'ı neden vurduğu sorusuna 'The Beatles' şarkısına atıfta bulunarak cevap veren Mark David Chapman, "All You Need Is Love' (Tek İhtiyacınız Sevgi), bunu hiç duydunuz mu? Ben de buna şöyle cevap veriyorum; ihtiyacınız olan tek şey sevgi ve 250 milyon dolar... O gelmiş geçmiş en büyük, en sahtekâr kişi."

İlgili Haberler
Erkin Koray masada ne konuştuklarını açıklamıştı. Dünya starı John Lennon’la Fransa’da buluşmuştu
Öne Çıkanlar
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Son Haberler
Emekliye ne kadar zam gelecek yarışması. Sizce emekli maaşı ne kadar olacak? Gündem
Emekliye ne kadar zam gelecek yarışması. Sizce emekli maaşı ne kadar olacak?
Yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gündem
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi Gündem
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim... Spor
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim...
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı Gündem
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı? Gündem
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?