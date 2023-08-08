Erkin Koray masada ne konuştuklarını açıklamıştı. Dünya starı John Lennon’la Fransa’da buluşmuştu

Geçtiğimiz gün, Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray, Kanada'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, yakınları ve hayranlarını yasa boğmuştu.

1971’de Fransa’da Beatles’ın efsanevi solisti John Lennon’la tanıştı. Erkin Koray Lennon’a yeni şarkısı “Mesafeler”i dinletti. Şarkıyı dinleyen Lennon, kendisine Avrupa'da kalmasını teklif etse de, Koray bu teklifi kabul etmedi ve Türkiye’ye geri döndü.

Erkin Koray, 1971'de Paris'te Jonn Lennon ve eşi Yoko Ono ile buluştuğunda Buluşma sırasında Erkin Lennon'ın kulağına bir şeyler fısıldadı. John Lennon'la yaptıkları görüşme hakkında detay vermeyen Erkin Koray, yıllardır merak edilen soruya 'sır' diyerek yine yanıt vermemişti.

Usta sanatçı Koray, vefatına kadar geçen zamanda uzun senelerdir Kanada’nın Toronto şehrinde yaşamını sürdürdü.

Erkin Koray’ın efsane müzisyen John Lennon ile tanışmasını böyle anlatmıştı;

“Cannes Festivali için Fransa'ya gelmişti. Hiç bir gazeteciye randevu vermediği halde ben özel olarak yanına gidip randevu istedim. Onun şarkılarını söylediğimi duyunca hemen randevu verdi. O da beni ilginç buldu. Onların şarkılarından söylemem fikirlerimden dolayı ilginç geldi. Yoko ile çok yakındılar.”

Türk rock müziğinin efsanesi Erkin Koray, The Beatles’ın kurucularından John Lennon’un ölümü hakkında şunları söylemişti; “Sadece barışın sağlanması için eylem yapıyor diye saf dışı ettiler. Benim de hayranlarım var. İnsanı hayranının öldürmesi çok saçma bir gerekçe. Sizce de öyle değil mi?”

JOHN LENNON NASIL ÖLMÜŞTÜ

8 Aralık 1980 tarihinde New York'ta, John eşi Yoko Ono ile birlikte kayıt stüdyosundan dönerken, yaşadığı binanın girişinde hayranı Mark David Chapman tarafından vurularak öldürdü.