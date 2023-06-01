Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak

Johnny Depp, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserini iptal etmişti. 10 Haziran'daki İstanbul konserine gelecek olan grup, İstanbul'daki konserin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak

Editör: Ersoy ÖZDEM

Johnny Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserini ertelediklerini açıkladı.

Grup üyelerinin 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi. Depp'ten ve organizsyon şirketinden gelen açıklamada "Turnenin Avrupa ayağı ve İstanbul konseri yapılacak" denildi.

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Hollywood Vampires cephesinden bugün dikkat çekici bir haber daha geldi. Grup üyeleri, İstanbul konserlerinin tüm gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacaklarını açıkladı.

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, bu haberi bir video mesajla duyurdu.

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"KONSER GELİRİNİ DEPREM YARDIM FONUNA BAĞIŞLIYORUZ"

Grup üyeleri, mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"10 Haziran'da İstanbul LifePark'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak icin 10 Haziran akşamı İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC (Disasters Emergecy Commitee) deprem yardım fonuna bağışladık."

Tıbbi bakım, barınak, yiyecek, su, battaniye ve ısıtma dahil olmak üzere acil yardım sağlayan ilk müdahale ekipleri arasında yer alan DEC, özellikle 6 Şubat depremi sonrasında büyük bir bağış kampanyası başlattı ve halen sürdürüyor.

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Bu anlamlı davranışa imza atan Hollywood Vampires, 10 Haziran'da Star TV'nin medya sponsorluğunda Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak.

Neo Events ve Stellar organizasyonuyla Türkiye'ye gelecek grubup VİP konser biletleri tükendi. Normal biletler 1000 TL, sahne önü biletleri 2500 TL'den satılıyor.

Hollywood Vampires, Johnny Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor. Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritim ve klavyede yer alıyor.

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