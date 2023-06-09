Johnny Depp'ten sorulara Türkçe yanıt. Türkiye'ye koltuk değnekleriyle geldi

60'ıncı yaşına basan ünlü aktör Johnny Depp, basın mensuplarına Türkçe 'teşekkür' etti. "Hollywood Vampires Live Tour" kapsamında LifePark İstanbul sahnesinde hayranlarıyla buluşacak grup, konser gelirini depremzedelere bağışlayacak.

Dünya turuna çıkmadan önce ayak bileğinden sakatlanan Depp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden koltuk değneğiyle yürüyerek çıktı.

Depp, kendisini takip eden basın mensuplarını el sallayarak selamladı. Bugün 60'ıncı yaşını kutlayan ünlü aktör; gazetecilerin doğum gününü tebrik ederek, "Bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki sorusuna, Türkçe teşekkür ederek yanıt verdi.

AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANMIŞTI

Özel güvenlik görevlilerinin koruması altında terminalden çıkan Depp, kendisini bekleyen araca koltuk değnekleri ile ilerleyerek bindi ve ardından havalimanından ayrıldı.

Hollywood yıldızı kısa bir süre önce ayak bileğinden sakatlanmış ve ABD'deki üç konserini iptal etmişti. Rock grubu Hollywood Vampires, İstanbul konserinin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını açıklamıştı.