'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı

Başrollerinde Lady Gaga İle Joaquin Phoenix’in oynadığı ‘Joker 2’ filmininden gelen fotoğraf kareleri film tutkunlarını heyecanlandırdı

'Joker 2' Lady Gaga ile geliyor. Film setinden paylaşılan kareler heyecanlandırdı

Yönetmen koltuğunda Todd Phillips ’in oturduğu Lady Gaga ve Joaquin Phoenix ’in başrollerinde boy gösterdiği ‘Joker’ filminin devamı olan “Joker: Folie à Deux (Joker 2)” soluksuz bir şekilde beklenirken ünlü yönetmen çekimleri tamamlanan filminden iki yeni kare daha paylaşarak sinemaseverleri daha da heyecanlandırdı

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Batman ‘ın en büyük düşmanı olan Joker ’in hikayesini konu alan film serisinin ikinci halkası sayılan “Joker: Folie à Deux (Joker 2)”, severleri film setinden gelen iki fotoğraf kare ile çekimlere olan ilgi daha da arttırdı. Sinemaseverlerden ve eleştirmenlerden tam not alan İlk Joker filminin devamı izleyicisine kavuşmak için gün sayıyor

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“4 Ekim 2024'TE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK...''

Yaptığı paylaşımda Phillips, “Bu sadece fragman. Bu ikiliye, tüm oyuncu kadrosuna ve film endüstrisinin sunup sunabileceği en iyi set ekibine teşekkür ederim. Şimdi montaj odasına girip ve hepsini bir araya getireceğim” dedi. Merakla beklenen ‘Joker: Folie à Deux’, 4 Ekim 2024 ‘te izleyiciyle buluşacak…” dedi

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