Lady Gaga role girince kendini kaybetti! Oscar şovunu iptal edecekti

Bir önceki rolünde sette bir psikiyatri hemşiresinin yardımına ihtiyaç duyduğunu itiraf eden Lady Gaga, bu defa 'Joker: Folie a Deux' filminde, 'Harley Quinn' karakterini canlandırırken zorlandı. Kendini role fazla kaptıran Gaga neredeyse Oscar törenindeki sahne performansını iptal etme noktasına geldi.

Lady Gaga role girince kendini kaybetti! Oscar şovunu iptal edecekti

Lady Gaga, 'Gucci Ailesi' (House of Gucci) filminde 'Patrizia Reggiani' karakterine hayat verirken, rolün ruh sağlığına olan etkilerinden kurtulmak için çekimler bitene kadar bir psikiyatri hemşiresinden yardım almasıyla gündem olmuştu Şimdi benzer durum, şarkıcının yeni rolü için de geçerli.

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Lady Gaga'nın yeni rolü ise Joaquin Phoenix ile başrolü paylaştığı 'Joker'in merakla beklenen devamı 'Joker: Folie a Deux' filminde canlandırdığı 'Harley Quinn'.

'Harley Quinn' rolünün Lady Gaga'yı yeniden psikolojik olarak uç noktalara ittiği ve onu bu yıl 13 Mart'taki Oscar performansını neredeyse iptal etmeye zorladığı öğrenildi.

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Lady Gaga'nın 'Harley Quinn' karakterinin ruh haliyle "fazla" bütünleştiği için gerçek hayatta zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.

"ROLÜNE KENDİNİ FAZLASIYLA KAPTIRDI"

DailyMail'e konuşan bir kaynak, 37 yaşındaki Lady Gaga'nın 'Joker'in kız arkadaşı karakterine bürünmek için "metot oyunculuğu" yöntemi kullandığını, "bipolar travma ve akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan bir insan" rolüne kendini fazlasıyla kaptırdığını anlattı.

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Kaynak, 95'inci Oscar Ödülleri döneminde filmin çekimleri devam ettiğinden, Lady Gaga'nın Oscar’a katılıp katılmayacağını bile törenden sadece 48 saat önce bildirdiğini söyledi.

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Kaynak, "Lady Gaga o sırada filmin en zor sahnelerini oynuyordu. Kafası tümüyle Harley ile kaplıydı. Karakteri zihninde yaşatarak kendini aşırı uçlara itmişti. Bu nedenle de Oscar töreninde sahneye kot ve tişörtle makyajsız çıkıp şarkı söyledi" dedi.

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