Lady Gaga'nın evine polis çağrıldı. Takıntılı hayranıyla başı dertte

Lady Gaga'nın evinin etrafında dolaşan şüpheli şahıs nedeniyle ünlü şarkıcının evine polis çağrıldı. Gaga'ya çiçek vermek istediğini söyleyen şahsın daha önce de hediye vermek için eve girmeye çalışan kişi olduğu ortaya çıktı.

Lady Gaga'nın evine polis çağrıldı. Takıntılı hayranıyla başı dertte

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga'nın Malibu'daki evine izinsiz girmeye çalışan bir kişi tespit edildi. Evin etrafında dolaşan kişi nedeniyle ünlü şarkıcının korumaları tarafından eve polis çağrıldı. Olay esnasında ünlü şarkıcının evde olduğu öğrenildi.

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Polisler eve ulaştığında, Lady Gaga'nın korumalarının adamı etkisiz hale getirdiği, adamın ünlü şarkıcıya çiçek vermek için orada olduğunu söylediği öğrenildi. Adı açıklanmayan kişi tutuklanmadı.
Olay esnasında Lady Gaga'nın evin içinde ve güvende olduğu öğrenildi. Lady

Gaga ile evine izinsiz girmeye çalışan kişinin, birbirleriyle karşılaşmadıkları belirtildi.

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Bu, aynı kişinin Lady Gaga'nın evine ilk kez girme girişimi değildi. Ünlü şarkıcının koruması, aynı kişinin daha önce de Lady Gaga'ya küçük hediyeler vermek için evine geldiğini söyledi.

Lady Gaga'nın başı daha önce de bir suç hikayesiyle derde girmişti. 2021 yılında beş kişi, Gaga'nın köpek bakıcısı Ryan Fischer'ın göğsünden vurulması ve köpeğinin çalınması sonrası tutuklanmıştı. Saldırıyı yaptığı tespit edilen kişi, 21 yıl hapis cezası almıştı. Fischer, daha sonra saldırganı affetmişti.

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