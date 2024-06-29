Uzaylıların var olduğuna inandım dedi milyonlarca kez izlendi! Bilim kurgu filmindeymişiz gibi hissettik

Justin Stevenson ve eşi Danielle Stevenson, 14 Mayıs akşamı saat 22.00 civarında Fort Alexander yakınlarından geçerken Winnipeg Nehri üzerinde sarı ışıklı birkaç gizemli küre gördüklerini ifade etti.

49 yaşındaki Justin Stevenson, dünya dışı bir karşılaşma yaşayıp yaşamadıklarını yüksek sesle sorgularken, kozmik bir manzaranın görüntülerini kaydetmeye başladı.

“UZAYLILARI GÖRÜYORUZ”

Görüntülerde Justin Stevenson’ın, “Bu da ne? Hey, sanırım bazı uzaylıları görüyoruz?” dediği görüldü.

“BİLİM KURGU FİLMİNDEYMİŞİZ GİBİ HİSSETTİK”

Kendini dünya dışı yaşam konusunda şüpheci olarak tanımlayan Justin Stevenson, uçan cisimlerin dünya kökenli olmadığından emin olduğunu belirtti:

“Bilim kurgu filmindeymişiz gibi hissettik. Gökyüzünde ateş gibi parlıyorlardı. Bu olayı görmeden önce şüpheciydim ama şimdi bunun bana, insanlar dışında bir şeylerin de var olduğuna dair gerekli kanıtı verdiğini düşünüyorum.”

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

32 yaşındaki Danielle Daniels-Stevenson, bu yakın karşılaşmanın bir videosunu Facebook’ta paylaştı ve video milyonlarca kez izlendi.