Jorge Jesus Al-Ahli taraftarını çılgına çevirdi. Takımdan gönderilmesini istiyorlar

Al-Ahli'nin başına geçen Jorge Jesus takımı 3'lü sistemde oynatması nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Portekizli teknik direktörün oyununu beğenmeyen taraftarlar Jesus'un takımdan gönderilmesi istiyor.

Jorge Jesus Al-Ahli taraftarını çılgına çevirdi. Takımdan gönderilmesini istiyorlar

Fenerbahçe’de geçirdiği sezonun ardından takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in başına geçen Jorge Jesus’un taraftarlarla arası açıldı.

Sarı-lacivertlilerde oynattığı 3’lü savunma nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi haline gelen Portekizli teknik dierktör bu tercihi nedeniyle Arabistan’da da eleştirilerin odağı haline geldi.

Al-Hilal her ne kadar son maçında Al-Raed'i mağlup etsede oynanan oyun taraftarlar mutlu etmedi ve bazı taraftarların Jesus'un kovulmasını istediği belirtildi.

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