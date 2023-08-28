Jorge Jesus Al-Ahli taraftarını çılgına çevirdi. Takımdan gönderilmesini istiyorlar

Fenerbahçe’de geçirdiği sezonun ardından takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in başına geçen Jorge Jesus’un taraftarlarla arası açıldı.

Sarı-lacivertlilerde oynattığı 3’lü savunma nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi haline gelen Portekizli teknik dierktör bu tercihi nedeniyle Arabistan’da da eleştirilerin odağı haline geldi.

Al-Hilal her ne kadar son maçında Al-Raed'i mağlup etsede oynanan oyun taraftarlar mutlu etmedi ve bazı taraftarların Jesus'un kovulmasını istediği belirtildi.