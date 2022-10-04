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Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık

Türk spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:46
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'Jorge Jesus'in kimleri istediğini iyi biliyoruz'

Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
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Türk spor basınının usta kalemi Şansal Büyüka, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili çor çarpıcı iddialar ortaya attı.

Büyüka'nın Milliyet'te yayınlanan yazısından bir bölüm şöyle:

40 bini aşkın çılgın Beşiktaş taraftarı önünde Fenerbahçe’nin rahat oynaması, Jesus’un takıma verdiği özgüvenin eseriydi. Jesus’un elinde yüksek kalite bir golcü olsa, şampiyonluk yarışında “Banko F.Bahçe” derdim.

Fenerbahçe’de golcü olarak Valencia var, İtalya Ligi’nden gelmiş Pedro var, Joshua King var, son transfer Batshuayi var, kenara mahkum olan Serdar Dursun var.

Hücumda kelimenin tam anlamıyla “beşi bir yerde”... Ama bu beş golcüden; toplasanız, yüksek kalitede, verimi çok iyi, sonucu ve oyunu değiştirecek, kalitesi tartışılmaz bir golcü yok.

Açık konuşalım: Jorge Jesus’a yazık oluyor. Böyle bir hoca; takımını, bu kadar kısa sürede yaratıyorsun, ama elinde bu takımın oyununu taçlandıracak, gollere taşıyacak çok iyi bir golcün yok.Bakmayın Jorge Jesus‘un arada sırada “Bu golcüler bana yeter” dediğine... Kimleri istediğini ve alamadığını biliyoruz.

Buna rağmen; ligin en özgüvenli takımı Fenerbahçe... Savunmada sağlam, orta alanı özellikle Arao ve Crespo ile acımasız... Arkada İsmail Yüksek, Mert Hakan, Zajc bekliyor. Çabuk oynuyorlar, önde basıyorlar, açıkçası keyif veriyorlar.

Beşiktaş maçında, 40 bini aşkın çılgın bir taraftar topluluğun önünde bu kadar rahat oynamaları, Jesus’un takıma verdiği özgüvenin sonucuydu. Böyle rahat oynadıkları maçı, ancak “yarım pozisyon”a girerek tamamladılar.

Jorge Jesus’un elinde yüksek kalite bir golcü olsa, ben de çoğu futbol yorumcusu gibi şampiyonluk yarışında “Banko F.Bahçe” derdim.

 

 

 

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