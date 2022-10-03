Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un takımlarını neden kötü yönettiklerini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TANSU SARI

Bir tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;

Diğer yanda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin

Her fırsatta "Beğeniyorum" diyerek

Kovalamak için fırsat kolladığı Valerien Ismael...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;

Sol kanatta Ezgjan Alioski'nin yerine

10 numara pozisyonunda çok daha verimli oynayan

Lincoln Henrique'yi kullanarak takımını adeta baltaladı..

Jorge Jesus'un bir diğer hatası da

Hücum bölgesinde Enner Valencia

Ve Joao Pedro'yu birlikte kullanması oldu..

Bu iki oyuncudan birinin yerine

Diego Rossi'yi kullansa Fenerbahçe çok daha fazla üretebilirdi..

Jorge Jesus'un takımın en iyisi olan

Hatta bir de gol kaçıran;

Takımda köprü görevi yapan Miguel Crespo'yu kenara alması da skandaldı..

Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı dalga dalga geldi Fenerbahçe kalesine...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de

Kısıtlı kadrosundan maksimum verim almayı hiç düşünmedi..

Bu kadroda Rachid Ghezzal varsa

Her zaman ilk 11'de başlar...

Bal yapmayan arı Dele Alli;

Kenarda oturur...

Rakip hoca Jorge Jesus'un hatalı değişiklikleri sonrası oyuna giren Rachid Ghezzal;

Beşiktaş'ın vitesini arttırdı..

Siyah-beyazlılar Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ile

Goller kaçırdı

Özellikle Wout Weghorst'un direkten dönen topu

Fenerbahçe filelerine gitse

Rachid Ghezzal kahraman olacaktı...

Fenerbahçe Enner Valencia ve Miguel Crespo'yla

Cılız ataklar geliştirdi..

Beşiktaş'ta da

Tayyip Talha Sanuç; Wout Weghorst

Ve Tayfur Bingöl golleri kaçırınca

Maç 0-0 berabere bitti..

Beşiktaş orta sahasında Salih Uçan çok yetersiz..

Mutlaka o bölgede başka bir oyuncu olmalı..

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'e gönderilen Salih Uçan'ın

Bu sezon adam yokluğunda banko oynaması

Beşiktaş markası için komik duruyor...

Jackson Muleka 10 numara gibi oynayıp

Rachid Ghezzal sağ kanatta olsa

Beşiktaş çok daha farklı bir kimliğe bürünürdü...

Nathan Redmond ise bu performansıyla

Beşiktaş'ta oynayamaz gibi gözüküyor..

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yerinde olsam

4'lü savunma kurgusuyla oynardım..

Slovacko ile oynanan ilk maçtaki kurgu

Mevcut kadro için en ideali.

Lincoln Henrique serbest adam olarak oynamalı..

Valentin Rosier'yi rahatsız edecek

Tek adam olan Diego Rossi 89'da oyuna girdi..

Bu da hiçbir işe yaramadı...

Sonuç olarak gerek Jorge Jesus

Gerekse de Valerien Ismael

Takımlarını çok kötü yönettiler

0-0'a ve 2'şer puan kaybına razı oldular..

Fenerbahçe'ye sahasındaki Larnaka ve Karagümrük; Beşiktaş'a da Giresun deplasmanında başarılar diliyorum...