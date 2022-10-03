Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un takımlarını neden kötü yönettiklerini Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TANSU SARI
Bir tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;
Diğer yanda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin
Her fırsatta "Beğeniyorum" diyerek
Kovalamak için fırsat kolladığı Valerien Ismael...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;
Sol kanatta Ezgjan Alioski'nin yerine
10 numara pozisyonunda çok daha verimli oynayan
Lincoln Henrique'yi kullanarak takımını adeta baltaladı..
Jorge Jesus'un bir diğer hatası da
Hücum bölgesinde Enner Valencia
Ve Joao Pedro'yu birlikte kullanması oldu..
Bu iki oyuncudan birinin yerine
Diego Rossi'yi kullansa Fenerbahçe çok daha fazla üretebilirdi..
Jorge Jesus'un takımın en iyisi olan
Hatta bir de gol kaçıran;
Takımda köprü görevi yapan Miguel Crespo'yu kenara alması da skandaldı..
Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı dalga dalga geldi Fenerbahçe kalesine...
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de
Kısıtlı kadrosundan maksimum verim almayı hiç düşünmedi..
Bu kadroda Rachid Ghezzal varsa
Her zaman ilk 11'de başlar...
Bal yapmayan arı Dele Alli;
Kenarda oturur...
Rakip hoca Jorge Jesus'un hatalı değişiklikleri sonrası oyuna giren Rachid Ghezzal;
Beşiktaş'ın vitesini arttırdı..
Siyah-beyazlılar Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ile
Goller kaçırdı
Özellikle Wout Weghorst'un direkten dönen topu
Fenerbahçe filelerine gitse
Rachid Ghezzal kahraman olacaktı...
Fenerbahçe Enner Valencia ve Miguel Crespo'yla
Cılız ataklar geliştirdi..
Beşiktaş'ta da
Tayyip Talha Sanuç; Wout Weghorst
Ve Tayfur Bingöl golleri kaçırınca
Maç 0-0 berabere bitti..
Beşiktaş orta sahasında Salih Uçan çok yetersiz..
Mutlaka o bölgede başka bir oyuncu olmalı..
Geçtiğimiz sezon Başakşehir'e gönderilen Salih Uçan'ın
Bu sezon adam yokluğunda banko oynaması
Beşiktaş markası için komik duruyor...
Jackson Muleka 10 numara gibi oynayıp
Rachid Ghezzal sağ kanatta olsa
Beşiktaş çok daha farklı bir kimliğe bürünürdü...
Nathan Redmond ise bu performansıyla
Beşiktaş'ta oynayamaz gibi gözüküyor..
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yerinde olsam
4'lü savunma kurgusuyla oynardım..
Slovacko ile oynanan ilk maçtaki kurgu
Mevcut kadro için en ideali.
Lincoln Henrique serbest adam olarak oynamalı..
Valentin Rosier'yi rahatsız edecek
Tek adam olan Diego Rossi 89'da oyuna girdi..
Bu da hiçbir işe yaramadı...
Sonuç olarak gerek Jorge Jesus
Gerekse de Valerien Ismael
Takımlarını çok kötü yönettiler
0-0'a ve 2'şer puan kaybına razı oldular..
Fenerbahçe'ye sahasındaki Larnaka ve Karagümrük; Beşiktaş'a da Giresun deplasmanında başarılar diliyorum...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.