Jesus konuştu herkes şaşırdı: Anlamıyorum

Jorge Jesus, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında karşılaşmanın kalitesinin yükse dikkat çekti ve "Bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi, Beşiktaş'ı da memnun etmemiştir. İki takım da kazanmak için oynadı. Maçın ilk 70 dakikasında daha iyi olan taraf Fenerbahçe, son 15-20 dakikasında Beşiktaş daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler onları yukarı çekti. Büyük ve güzel bir maç oldu. Teknik ve taktik anlamda güzel bir maç oldu. Dünyadaki büyük derbileri baktığınızda bu maçın kalitesi yüksekti. İki takım arasındaki rekabeti bir yana bırakırsak iki takım oyuncuları da profesyonelce oynadı. Hem Beşiktaşlı, hem Fenerbahçeli oyuncuları tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin performansının düşük kaldığı yorumu üzerine Portekizli teknik adam, "Her maç aynı değil. Bugün çok iyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Kalite anlamında Fenerbahçe ile aynı kalitedeki koyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Milli takımlara 13-14 futbolcu veren oyuncu veren kulüplerin arasındaki bir maç oynandı. Bugün Valencia'yı ayrı tutuyorum. Çünkü bugün yüksek seviyede oynadı" ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil"

Beşiktaşlı oyuncuların bu sezon en çok ofsayta kaldığı maçı oynamalarıyla ilgili olarak Jesus, "Defansif fikirlerimizi rakibimiz kim olursa olsun her zaman uygulamak istediğimiz fikirler. Oyuncularımıza bunları aktarıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz Beşiktaş'a özel bir şey değildi. Fenerbahçe defansif anlamda kuvvetli bir takım. Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Bu da oyuncuların kalitesinden kaynaklanıyor. Rakibimizin Wehorst dışında tehlikesi yoktu. Bu da Fenerbahçe defansının durumunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.



Oyuncu değişiklikleriyle ilgili olarak ise Jesus, "Bugünkü oyuncu değişiklikleri daha önceki maçlara kıyasla beklenen katkıyı vermedi. Rossi'yi saymıyorum, o son beş dakikada girdi. Oyuna giren üç oyuncu takım taktiksel kalitesini kaybetti. Beşiktaşlı oyuncular olumlu katkı sağladı. İlk 70 dakikada rakibe topu vermemiştik. Bugün Beşiktaş'ta oyuna giren oyuncular, onların oyununu yukarı çekti. Bizim oyuncular beklenen katkıyı vermedi" yorumunu yaptı.



"Fenerbahçe'nin neden bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum”

"Fenerbahçe maç öncesi favoriydi. Kaybedilen 2 puan Fenerbahçe için hayal kırıklığı oldu mu?" soruları için Jorge Jesus, "Fenerbahçe'nin neden bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş'ın da çok fazla iyi ve kaliteli oyuncusu var. Onlar da şampiyonluk için yarışıyorlar. Bu sene şampiyonluğa oynayan beş takım var. Güçlü ve zorlu bir lig. Geçen sene Trabzon çok önde götürdü. Bu sene takımlar çok yatırım yaptılar. F.Bahçe'yi favori görmedim. Favorilik sahada gösterilir ve iki takım da şampiyonluğa oynadığını gösterdi" yanıtını verdi.



"Premier League'deki Manchester City - Manchester United maçında 12 faul vardı, Bu maçta ise sahada 36 faul var." hatırlatması üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "City ve United'ın oyuncuları teknik anlamda ve defansif anlamda çok kaliteli. Faul yapmalarına gerek kalmıyor. Bizim ilk yarıda beş faulümüz vardı. Böyle bir maç için faul sayısı normal. Ama City ve United maçında aynı şey için aynı şeyi söyleyemem. City-United maçının ilk yarısı 4-0'dı. Rakibin faul yapacak vakti bile olmadı" değerlendirmesini yaptı.