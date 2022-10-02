Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe'nin hangi tuzağına düştüğünü Fatih Saboviç açıkladı

Vodafone Park’taki derbi; futbol kalitesi açısından keyif vermezken, pozisyon zenginliği anlamında da sınıfta kaldı. 90 dakika başladığı gibi bitti.

Bir şey nasıl başlarsa, öyle ilerler. Sezonun başındaki bu derbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş için maratonun geri kalanına yansıtılacak takım karakterlerini açıkça göstermeleri açısından net bir fırsattı.

Fenerbahçe’nin başındaki ilk derbisine çıkan teknik direktör Jorge Jesus da son dönemlerde zor zamanlar geçiren Beşiktaş’ın hocası Valerien Ismael de zorlu karşılaşmaya çok ciddi hazırlıklar yapmıştı.

FENERBAHÇE’NİN GÜVENİ DAHA YÜKSEKTİ

İçeride önce Kayserispor’u 2-0 daha sonra da Alanyaspor’u 5-0’la geçen ve iki maçta da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Başakşehir’e 1-0 yenilip ardından İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş’a oranla derbiye daha yüksek özgüvenle çıkıyordu.

WEGHORST FARK YARATMAK İSTEDİ AMA…

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında iki takım da birbirini ölçüp tarttı. Ön alan baskısıyla oyunu ve rakibi yönlendirmeyi genel oyun prensipleri arasında bulunduran Beşiktaş da Fenerbahçe de geçmiş mücadelelerin aksine uzun toplarla etkili olmaya çabaladı.

Beşiktaş cephesinde Rosier’nin kritik müdahaleleri vardı. Weghorst hücumda Kartal’ı taşırken, kaydettiği bir gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

BİR TARAFTA SERTLİK DİĞER YANDA TUZAKLAR

Beşiktaş ilk yarıda rakibi üzerinde baskı kurarken sert bir futbol oynadı ve çok sayıda faul yaptı. Sarı lacivertliler ise rakibini 6 kez ofsayta düşürdü ve hücumda Beşiktaş’ı tuzaklarla durdurdu.

Fenerbahçe’nin yaptığı top kayıplarının sayısı dikkat çekerken ilk devrede kaliteli bir futbol ve pozisyon zenginliğinden bahsetmek mümkün değildi.

FENERBAHÇE DENESE DE…

Derbinin 2. yarısına Fenerbahçe daha hızlı başladı. Üst üste yakalanan pozisyonlara rağmen Beşiktaş defansı sarı lacivertli rakiplerine izin vermedi.

İki takımın da temkinli oyunu, mücadelenin derbi havasından uzak kalmasına yol açtı. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe, Batshuayi hamlesi yaparken Beşiktaş cephesinde ise Ghezzal gibi etkili isimler sahaya sürüldü.

89’DA KARTAL DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 65’i gösterene dek görece tempolu geçen karşılaşma, daha sonra iyice duruldu. Mücadelenin en kritik pozisyonu ise 89’da yaşandı. Beşiktaş, Weghorst ile direğe takılıp öne geçme şansını değerlendiremedi.

Bol gollü ve keyifli geçmesi beklenen mücadele, başladığı şekilde golsüz sona erdi.