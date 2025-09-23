Jose Mourinho'dan olay sözler! Yine taş attı: Fenerbahçeliler çok kızacak

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Rio Ave ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyeri ve Benfica'ya geçiş süreci ile ilgili de konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"FENERBAHÇE'DE EMPATİ VE TUTKU AZDI"

Mourinho, basın toplantısında Fenerbahçe'deki seçim için gelen sorunun ardından, "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor, hiçbir ilgim yok. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden memnun olup olmadığı sorarsanız, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." yorumunu yaptı.

"YAZIN BENFICA İLE GÖRÜŞMEDİM"

Benfica ile yaz aylarında hiçbir teması olmadığını söyleyen Mourinho, "Bana inanmak istiyorsanız harika, inanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Size gerçeği söylüyorum. Yaz aylarında Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Mario Branco, o zamanlar Benfica'da değildi. Fenerbahçe ile sözleşmem vardı ve sonuna kadar yerine getirmek istiyordum. Aklımda Portekiz'e kulüp antrenörü olarak dönebileceğim hiç yoktu. Şimdi ya da daha sonra milli takımın başına geçeceğimi düşünüyordum ama federasyonla hiçbir temasım yoktu. Kariyerim bu yönde ilerliyordu ve Portekiz'e milli takım antrenörlüğü için döneceğimi düşünüyordum." dedi.

DAHA ÖNCE ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Jose Mourinho, daha önce yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun geç transfer olmasından dolayı Ali Koç'a tepki göstermişti. Portekizli teknik adam konuyla ilgili, "O ayrıldığımdan beri defalarca konuştu ama bizi eleyen oyuncunun (Kerem Aktürkoğlu) neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı." ifadelerini kullanmıştı.

