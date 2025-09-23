Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi! Favori en yakın takıma 2 kat fark attı

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 6. haftası Galatasaray-Konyaspor maçıyla tamamlandı. Cimbom, maçı 3-1 kazanırken ligde 6’da 6 yapıp puanını 18’e yükseltti.
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönerken Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile berabere kaldı. Haftanın açılışında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş ise rakibine 3-0 kaybetti.
Trendyol Süper Lig’de 6. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray ve Trabzonspor'un oranlarında düşüş yaşanırken Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin oranları yükseldi.
İşte oranların güncel hali;
Trabzonspor: 22.00 (Eski oran: 29.00)
Beşiktaş: 22.00 (Eski oran: 15.00)
Fenerbahçe: 2.70 (Eski oran: 2.29)
Galatasaray: 1.34 (Eski oran: 1.46)
