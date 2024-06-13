Jose Mourinho heyecanlandırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho heyecanlandırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Hemen hemen her gün yeni bir paylaşım yapan Portekizli çalıştırıcı bu kez Sarı-Lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Ülkesi Portekiz'de tatil yapan Jose Mourinho, kendi resmiyle birlikte, Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı'' ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho yönetimindeki takımlarını bir an önce görmek için can atan Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşımla büyük heyecan yaşamaya başladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları 22 Haziran'da başlayacak.

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