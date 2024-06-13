Altın Kızlar Dominik Cumhuriyeti'ni yerle bir etti

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü etabının ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Ay yıldızlılar, üçüncü etaba galibiyetle başladı.

İlk seti 25-17 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-17 kazanarak dengeyi getirdi.

Üstün oyununu sürdüren Türkiye, üçüncü seti de 25-17 kazandı ve mücadelede 2-1 öne geçti.

Son sette 25-18 galip gelen Sultanlar, üst üste 6. galibiyetini aldı.

Milletler Ligi'nde Hollanda, Fransa, Almanya, Sırbistan, Güney Kore, ABD ve Tayland ve son olarak Dominik Cumhuriyeti'ni dize getiren Türkiye, sadece Japonya ve İtalya'ya kaybetti.

Türkiye'nin kalan maç programı şu şekilde:

15 Haziran: Çin-Türkiye 15.30

16 Haziran: Türkiye-Brezilya 12.00