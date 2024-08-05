Jose Mourinho'dan şaşırtan Şampiyonlar Ligi açıklaması: 'Mucizelere inanmam'

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenledi, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun basın toplantısında öne çıkan sözleri:

Fred ve takımın durumu

“Önemli bir sakatlığımız var, Fred dışında takımın durumu iyi. Yedi maç oynadık ve takıma sonradan katılan oyuncular durumlarını iyiye çekiyor. Lugano’dan bu yana çok iyi antrenman yaptık ve yarınki maça hazırız.”

Transfer açıklaması

“Türkçe konuşmayı isterdim ama bazen anlamadığım için mutlu oluyorum. Transfer dedikodularını anlamıyorum. Sakat bir oyuncunun yerine diğer oyuncular için fırsat doğar. Her hoca daha fazla oyuncu ister ama ben sakinim. Transfer penceresi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona hoş geldin derim. Elimdeki oyunculara güveniyorum ve en iyisini yapacaklarını biliyorum.”

'İlk defa olmuyor'

“Bu benim için ilk defa olmuyor. Tottenham’la da ön eleme oynamıştım. Ancak ilk defa Avrupa Şampiyonası döneminde sezonu erken açıyorum. Sezonu erken açtık, resmi maçlar oynuyoruz ve Avrupa Şampiyonası’nda oynayan oyuncular parça parça takıma katıldılar. Bu biraz işimizi zorlaştırıyor ama bahane sunmam. Bu maç için motiveyiz.”

'İki takım için de zor olacak'

“Yarınki maçı kazanmayı umuyorum. Çok zor bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Lugano maçı sonrası rakibimizi izlemeye başladık ve takım olarak hoşuma gittiler. Yeni bir hocaları var ve Jonathan David dışında ilk günden itibaren birlikte çalışıyorlar. Bizim için de onlar için de zor olacak.”

'Devler Ligi’ni isterim'

“Kulüp bana Şampiyonlar Ligi’nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Ancak kulüp, oyuncular ve Türkiye için Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı isterim. Bana ‘Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir misiniz?’ derseniz, ‘İmkansız diye bir şey yoktur.’ derim ancak mucizelere de inanmam. Bana ‘Avrupa Ligi’ni kazanabilir misiniz?’ diye sorarsanız, ‘Evet’ derim. Ama Avrupa Ligi’nde oynamak yerine Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isterim.”