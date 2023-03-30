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Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza yeni takımına imzayı attı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:20
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Josef imzayı attı

Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu
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Beşiktaş Kulübünden sezon ortasında ayrılan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer oldu.

Beijing Guoan, internet sitesinden "hoşgeldin" mesajıyla yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncunun takıma katıldığını duyurdu.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile 10 maça çıkan Josef, 1 gol atmıştı.

Beşiktaş Kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu, daha önce sırasıyla Vasco da Gama, Porto, Gremio, Sao Paulo, Fenerbahçe, El-Ahli formaları da giymişti. (AA)

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