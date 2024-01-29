JPMorgan 2024 emtia öngörülerini açıkladı

Ukrayna savaşı, Gazze savaşı ve Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’deki ticari gemileri dronelarla: Husileri akıllı mühimmatla vurması gibi yaşanan büyük sorunlardan dolayı küresel ekonominin aktörleri, petrol, doğalgaz ve gıda fiyatlarının 2024’teki gidişatına etkisi JPMorgan tarafından ele alındı.

Brent petrol fiyatlarının 2024'te büyük ölçüde sabit kalmasını ve 2025'te de yüzde 10 daha düşüş göstermesini bekleyen JPMorgan’ın Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, Brent tahminlerinin haziran ayından bu yana değişmediğini ve 2024'te varil başına ortalama 83 dolar olmasını beklediklerini söyledi.

JPMorgan’a göre, ABD gaz piyasalarında, arz fazlası muhtemelen 2024'te ABD gaz fiyatlarına yönelik yukarı yönlü riskleri sınırlı bırakabileceğini öngördü.

ALTIN VE GÜMÜŞ DİĞER METALLERDEN AYRIŞACAK

JPMorgan, yayımladığı raporda, “Metallere bakarsak, altın ve gümüşün sektörün geri kalanını gölgede bırakacağı tahmin ediliyor” başlığıyla ayrı bölümün yer alması dikkat çekiyor.

Ayrılan bölümde, Fed’in, faiz indirim döngüsü ve düşen ABD reel getirilerinin altın fiyatlarını 2024 ortasında zirvelere çıkarması ve dördüncü çeyrekte ortalama 2.175 dolara ulaşmasını beklediklerine yer verilmiş.

Ayrıca gümüş fiyatlarına da dikkat çekilen raporda yılın dördüncü çeyreğinde ortalama 30 dolar civarında seyredeceği tahmin ediliyor.