Juan Mata Galatasaray'daki maaş krizini ortaya çıkardı

Icardi, Zaha, Bakambu gibi yıldızları kadrosuna katarak transfer döneminin en çok konuşulan takımları arasında yer alan Galatasaray’da maaşların bir süredir ödenmediği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Juan Mata sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşı Dries Mertens ile olan mesajlaşmalarını ifşa etti.

Dries Mertens, Juan Mata’ya gönderdiği mesajda "Ödemeleri gerektiğini söyledik. Endişelenme, ödeyeceklerini söylediler" dedi.

Mertens’in bu mesajına Juan Mata ise "Haha, tamam. Teşekkür ederim" diye cevap verdi.