Jude Bellingham Real Madrid'i seçti

Borussia Dormund ve İngiltere Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerini peşine takan Jude Bellingham, Real Madrid'e transfer olmak istiyor. İspanyol spor gazetesi Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yaklaşık bir yıldır Bellingham ve ailesiyle görüştüğü, sezon sonunda transferin gerçekleşmeme ihtimalinin çok düşük olduğu kaydedildi.

Haberde, Liverpool'un da genç oyuncuya ilgisinin olmasına rağmen Jude Bellingham'ın tercihini Real Madrid'den yana kullanacağı belirtildi. Real Madrid başkanı Florentino Perez ve Borussia Dortmund CEO'su Hans Watzke'nin aralarındaki iyi ilişkinin de transferde önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 27 maçta süre alan Jude Bellingham, 9 gol ve 4 asist kaydetti. İngiltere Milli Takımı'yla ise 2022 Dünya Kupası'nda 5 maçta süre alan genç oyuncu 1 gol ve 1 asistle oynadı.