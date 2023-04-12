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Bellingham'ın yeni takımı belli oldu. Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Bellingham'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:46
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İngiliz yıldız Bellingham'la ilgili flaş gelişme

Bellingham'ın yeni takımı belli oldu. Bonservis bedeli dudak uçuklattı
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Editör: Hamza Özalkuş

Transferin gözde ismi İngiliz yıldız Bellingham'la ilgili Alman basınından flaş bir iddia geldi. 

Paris Saint Germain, Chelsea, Manchester City ve Real Madrid'in istediği futbolcunun yeni takımının belli olduğu belirtildi.

Dortmund'a bu kulüpler içinde en yüksek teklifi Real Madrid'in verdiği bildirildi. Habere göre İspanyol kulübü 150 milyon euro önerdi.

Alman kulübünün teklifi kabul ettiği, Bellingham'ın da Real Madrid'te oynamak istediğini ilettiği kaydedildi.

Genç yıldız, 2022 Dünya Kupası’nda ise İngiltere Milli Takımı’nın en iyi oyuncuları arasında gösterilmişti.

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