Bellingham'ın yeni takımı belli oldu. Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Editör: Hamza Özalkuş

Transferin gözde ismi İngiliz yıldız Bellingham'la ilgili Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Paris Saint Germain, Chelsea, Manchester City ve Real Madrid'in istediği futbolcunun yeni takımının belli olduğu belirtildi.

Dortmund'a bu kulüpler içinde en yüksek teklifi Real Madrid'in verdiği bildirildi. Habere göre İspanyol kulübü 150 milyon euro önerdi.

Alman kulübünün teklifi kabul ettiği, Bellingham'ın da Real Madrid'te oynamak istediğini ilettiği kaydedildi.

Genç yıldız, 2022 Dünya Kupası’nda ise İngiltere Milli Takımı’nın en iyi oyuncuları arasında gösterilmişti.