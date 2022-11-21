Katar'da 200 milyon Sterlinlik gol attı

İngiltere'nin Dalymail gazetesi futbolcu menajerlerine dayanarak, bugün İran'a ilk golü atan Jude Bellingham'ın fiyatının 200 milyon sterline (yaklaşık 4.2 milyar liraya) yükseldiğini ileri sürdü.



Menajerlerinin ve taraftarların sosyal medya paylaşımlarına da yer veren gazete, 19 yaşındaki Dortmundlu yıldızı Real Madrid, Manchester City, Liverpool , Manchester United ve Chelsea'nin almak istediğini, bu transfer için kulüplerin adeta bir açık artırmaya girebileceğini iddia etti.