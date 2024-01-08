Jülide İskenderoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Jülide İskenderoğlu kimdir? Jülide İskenderoğlu kaç yaşında nereli?

JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Jülide İskenderoğlu, 1974 yılında Balıkesir'de doğdu.

İnşaat teknikeri ve kamu yöneticisi olan İskenderoğlu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasi kariyerine AK Parti'de başlayan İskenderoğlu, çeşitli kademelerde görev aldı. Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı, MKYK Üyeliği, Ege Bölgesi Koordinatörlüğü, Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı ve İl Teşkilat Koordinatörlüğü gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

2018 yılında yapılan genel seçimlerde Çanakkale Milletvekili seçilen İskenderoğlu, 31 Mart 2024 belediye seçimlerinde AK Parti'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve bir çocuk annesi olan İskenderoğlu, Çanakkale'nin ilk kadın belediye başkanı olmayı hedefliyor.