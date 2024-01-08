Jülide İskenderoğlu kimdir? Jülide İskenderoğlu kaç yaşında nereli?

Kaynak: Haber Merkezi
Jülide İskenderoğlu kimdir? Jülide İskenderoğlu kaç yaşında nereli?
AKP Çanakkale Belediye Başkan adayı olan Jülide İskenderoğlu'nun hayatı ve yaşamı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Jülide İskenderoğlu kimdir? Jülide İskenderoğlu kaç yaşında nereli?

Jülide İskenderoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Jülide İskenderoğlu kimdir? Jülide İskenderoğlu kaç yaşında nereli?

JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Jülide İskenderoğlu, 1974 yılında Balıkesir'de doğdu.

İnşaat teknikeri ve kamu yöneticisi olan İskenderoğlu, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasi kariyerine AK Parti'de başlayan İskenderoğlu, çeşitli kademelerde görev aldı. Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanlığı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı, MKYK Üyeliği, Ege Bölgesi Koordinatörlüğü, Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı ve İl Teşkilat Koordinatörlüğü gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

2018 yılında yapılan genel seçimlerde Çanakkale Milletvekili seçilen İskenderoğlu, 31 Mart 2024 belediye seçimlerinde AK Parti'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve bir çocuk annesi olan İskenderoğlu, Çanakkale'nin ilk kadın belediye başkanı olmayı hedefliyor.

Son Haberler
Savunma sanayi şirketi 5 yıldızlı otelle turizme giriyor Ekonomi
Savunma sanayi şirketi 5 yıldızlı otelle turizme giriyor
MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli? Magazin
MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli?
Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek Gündem
Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı Yaşam
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı
Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı Dünya
Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı
Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi? Gündem
Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi?
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor Gündem
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor