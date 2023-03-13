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Justin Bieber 'ayrılık' iddialarına fotoğrafla cevap verdi 

2018'de evlenen şarkıcı Justin Bieber ile podyumların gözde modeli Hailey Baldwin ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Ünlü çift dedikoduları paylaştıkları fotoğrafla nokta koydu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:14
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Justin Bieber’dan ''Ayrılıyorlar'' iddialarına fotoğraflı yanıt

Justin Bieber 'ayrılık' iddialarına fotoğrafla cevap verdi 
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 8 yıl boyunca bir dargın bir barışık da olsa Selena Gomez ile büyük bir aşk yaşamıştı. Çocuk yaşlarda gelen şöhretleri onları hep göz önünde tuttu. Bu kadar popüler iki yıldızın aşk yaşaması da paparazzilerin hep radarındaydı.

Ayrılık sonrası Justin Bieber, eski sevgilisi Selena Gomez ile yaşadığı ilişki sırasında pervasız davrandığını itiraf etti. Gomez’den ayrıldıktan sonra bir süre yolunu bulmaya çalıştığını söyleyen ünlü şarkıcı, Gomez ile uzun süreli ilişkisinin onu hala yaraladığını da dile getirdi. Selena Gomez ise "duygusal istismara" uğradığını söylemişti.

Olaylı ayrılık sonrasında Bieber, podyumların gözde modeli Hailey Baldwin'e gönlünü kaptırdı. Çift, çok geçmeden de ilişkilerini nikah masasına taşıdı ve 2018'de evlendi.

Evliliklerinden üzerinden 5 yıl geçen birlikteliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Justin'in son zamanlarda verdiği fotoğraflarda evlilik yüzüğünü takmadığı görüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre; Basında yer alan bu iddia sonrası çiftten mutluluk pozu geldi. Bieber ve Baldwin teknedeki bu sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya sayfalarına taşıdı.

Bieber, "Seni seviyorum bebeğim" notunu düştüğü bu fotoğrafa Baldwin de kalp emojisiyle yanıt verdi. Çift böylece haklarında çıkan dedikodulara nokta koydu.

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