Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber çocuk sorularını yanıtladı

2018 yılından bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, çocuk isteyip istemedikleri sorusunu yanıtladı.

Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber çocuk sorularını yanıtladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile mutlu beraberliği devam eden Hailey Bieber, Sunday Times'a röportaj verdi.

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“Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum” diyen Hailey Bieber, “Çocuğum olmasını çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum” diyerek endişelerini dile getirdi.

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Buna rağmen çocuk fikrine uzak olmadığını vurgulayan ünlü model, “Onları yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz, sevildiklerini ve güvende hissettikleri sürece” ifadelerini kullandı.

"KARNIMDAKİ BEBEK DEĞİL"

Öte yandan birkaç ay önce 26 yaşındaki Hailey Bieber'ın hamile olduğu iddia edilmişti.

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Ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü model, yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklamış ve "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etmişti.

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