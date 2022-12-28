Tuttosport yazdı: Ferdi Kadıoğlu Milan yolunda

Geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan devi Milan'ın Fenerbahçeli yıldız ismi de gündemine aldı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Milan'ın scout ekibinin gözüne 3 genç ve gelecek vadeden ismi gözüne kestirdiği ve bu isimlerden birinin ise Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu olduğu belirtildi.

Gelecek vadeden oyunculara yönelen İtalyan ekibinin, Salzburg formaları giyen 2001 doğumlu Nicolas Seiwald ve 2003 doğumlu Danimarkalı Maurits Kjaergaard ile birlikte sarı lacivertlilerde forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu yakından izliyor.

KISA SÜREDE HAREKETE GEÇİLECEK

Haberde, Milanlı yetkililerin kısa süre içinde bu isimler için harekete geçeceği ifade edildi.

Daha önce başarılı oyuncu ile Bundeliga ekiplerinin de ilgilendiğini belirtilmiş ve Fenerbahçe'nin Ferdi için 15 milyon euro civarında bir bonservis ücreti belirlediği kaydedilmişti.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla toplamda çıktığı 123 maçta 10 gol ve 14 asist yapma başarısı gösterdi. Milli oyuncunun sarı lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.