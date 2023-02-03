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Juventus'un Lazio zaferi

İtalya Kupası'nda Juventus, Lazio'yu tek golle geçerek yarı finale çıktı

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 06:00
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Juventus Lazio'yu eledi

Juventus'un Lazio zaferi
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Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Lazio'yu 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupada tek maçı eleme usulüne göre yapılan çeyrek final turunda son maç oynandı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda başkent ekibi Lazio'yu konuk eden Juventus, 44. dakikada Bremer'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Lazio'yu eleyen Juventus, adını yarı finale yazdırdı.

İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu: Cremonese-Fiorentina ve Juventus-Inter.

Kupada yarı final müsabakaları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.

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