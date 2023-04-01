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Juventus seriye bağladı. Verona'yı tek golle geçti

Serie A'da Juventus'un çıkışı sürüyor. Juventus, Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:56
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Juventus Verona'yı tek golle geçti

Juventus seriye bağladı. Verona'yı tek golle geçti
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İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus, sahasında Verona'yı ağırladı.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventeus 1-0'lık skorla kazanarak çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Juventus, 56. dakikada Moise Kean'ın golüyle öne geçmeyi başardı.

Ligden düşmemek için uğraşan Verona, bu gole cevap veremeyince siyah beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Juventus, son 8 maçta 7. galibiyetini alarak 44 puanını sürdürdü.

Verona ise 19 puanda kaldı.

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