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Juventus Torino maçı nefes kesti: Gol yağdı

Juventus, Torino'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 03:50
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Juventus'tan müthiş geri dönüş

Juventus Torino maçı nefes kesti: Gol yağdı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, konuk ettiği rakibi Torino'yu 4-2 yendi.

Torino'da Juventus'un sahası Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı gol düellosu şeklinde geçti.

Konuk takım, 2. dakikada Karamoh'un golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi takım, 16. dakikada Cuadrado ile skoru eşitledi: 1-1.

43. dakikada Torino, Sanabria ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 1-2.

Devre bitmeden 45+1. dakikada Danilo, Juventus'a yeniden eşitliği getirdi: 2-2.

Müsabakanın ikinci yarısında Juventus, 71. dakikada Bremer ile skoru önce 3-2'ye taşıdı ardından 81. dakikada Rabiot'nun golüyle skoru 4-2 yaptı.

Torino derbisi olarak anılan karşılaşmayı 4-2 kazanan Juventus, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, Torino maçıyla puanını 35 yaptı ve 7. basamakta yer aldı.

Torino ise haftayı puansız kapattı ve 31 puanla 9. sırada yer buldu.

 

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