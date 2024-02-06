Kabakulak mayasıl ve kanlı basurda faydalıdır. Şifa saçan ot ortaya çıktı

Sağlıklı yaşamak isteyenler doğal besinlere yöneliyor.

Ballıbaba otu, kabakulak mayasıl ve kanlı basur gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir bitki olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

BALLIBABA OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden olan bu bitkinin benekli ballıbaba ve arıların çok rağbet ettiği ak ballıbaba olmak üzere iki türü vardır.

BALLIBABA OTUNUN FAYDALARI

Kabakulak, mayasıl ve kanlı basurun tedavisinde etkilidir.

Yapraklarının suyu sıkılarak rahim iltihabı, rahim kanaması ve prostat hastalığı gibi durumlarda kullanılırsa faydalı olur.

Şurubu boğaz ağrısı, verem ve adet sancısı gibi sorunlara iyi gelir.

Merhemi yanık yaralarına sürülür.

Yaprağının kaynatılmış lapası kabakulak, mayasıl, kanlı basur gibi hastalıklara şifa verir.

NASIL KULLANILIR?

1 bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı doğranmış bitki atılır ve kaynatılır. Soğuyunca süzülür ve günde 3 kere yemeklerden önce içilir. İsteğe göre bala ilave edilebilir.