Kabakulak mayasıl ve kanlı basurda faydalıdır. Şifa saçan ot ortaya çıktı

Ersoy Özdem
Kabakulak mayasıl ve kanlı basurda faydalıdır. Şifa saçan ot ortaya çıktı
Kabakulak mayasıl ve kanlı basurda faydalı olan ballıbaba otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Sağlıklı yaşamak isteyenler doğal besinlere yöneliyor.

Ballıbaba otu, kabakulak mayasıl ve kanlı basur gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir bitki olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

BALLIBABA OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden olan bu bitkinin benekli ballıbaba ve arıların çok rağbet ettiği ak ballıbaba olmak üzere iki türü vardır.

BALLIBABA OTUNUN FAYDALARI

Kabakulak, mayasıl ve kanlı basurun tedavisinde etkilidir.

Yapraklarının suyu sıkılarak rahim iltihabı, rahim kanaması ve prostat hastalığı gibi durumlarda kullanılırsa faydalı olur.

Şurubu boğaz ağrısı, verem ve adet sancısı gibi sorunlara iyi gelir.

Merhemi yanık yaralarına sürülür.

Yaprağının kaynatılmış lapası kabakulak, mayasıl, kanlı basur gibi hastalıklara şifa verir.

NASIL KULLANILIR?

1 bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı doğranmış bitki atılır ve kaynatılır. Soğuyunca süzülür ve günde 3 kere yemeklerden önce içilir. İsteğe göre bala ilave edilebilir.

İlgili Haberler
Altınbaşak otunun faydaları nelerdir
Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor
Ülsere şifa oluyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Hıthıt otu adeta şifa saçıyor. Faydaları say say bitmiyor
Son Haberler
Sabahları ölüm saçan iki alışkanlık ortaya çıktı Sağlık
Sabahları ölüm saçan iki alışkanlık ortaya çıktı
Skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri tedavi yöntemleri neler? Sağlık
Skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri tedavi yöntemleri neler?
AKP’de 2 ilde büyük sancı. Ankara kulislerinden flaş bilgi sızdı Gündem
AKP’de 2 ilde büyük sancı. Ankara kulislerinden flaş bilgi sızdı
Melissa Vargas Fenerbahçe için İstanbul'da Spor
Melissa Vargas Fenerbahçe için İstanbul'da
Diyarbakır’da uçak seferlerinde sis engeli Yerel Haberler
Diyarbakır’da uçak seferlerinde sis engeli
İtfaiye personeli 10 akrabasının cenazelerini enkazdan nasıl çıkardığını anlattı! Depremde Hatay'a ilk yardıma koşmuştu... Yerel Haberler
İtfaiye personeli 10 akrabasının cenazelerini enkazdan nasıl çıkardığını anlattı! Depremde Hatay'a ilk yardıma koşmuştu...