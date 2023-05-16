Kabakulakotu deri hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kabakulakotunun faydaları dikkat çekti.

Kabakulakotu; Egzama, alerjik deri hastalıklarına iyi gelir.

DERİ HASTALIĞI NEDİR?

Deri hastalığı, insan cildini etkileyen herhangi bir hastalık veya rahatsızlığa verilen addır. Dermatoloji, deri, saç, tırnak, mukozal ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhis ve tedavisinden sorumlu tıp alanıdır.

KABAKULAKOTU NEDİR?

İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitkidir. Çiçekleri koyu kahverengidir. Kokusu pistir.

KABAKULAKOTU NASIL KULLANILIR?

Kaynatılıp suyu içilerek dâhilen ya da lapa haline getirilip haricen kullanılır.