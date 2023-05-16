Kabakulakotu yılan ve akrep sokmalarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kabakulakotunun faydaları dikkat çekti.
Kabakulakotunun ölümcül olan yılan ve akrep sokmalarına iyi geldiği bildirildi.
KABAKULAKOTU NEDİR?
İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitkidir. Çiçekleri koyu kahverengidir. Kokusu pistir.
KABAKULAKOTU NASIL KULLANILIR?
Kaynatılıp suyu içilerek dâhilen ya da lapa haline getirilip haricen kullanılır.
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