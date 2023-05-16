Kabine girip Suriyeli kadına Erdoğan’a oyunu böyle attırdı. Sizin çocuklarınızın kaderini işte böyle belirledi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden gelen oy kullanma görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor.

Bu kez gelen görüntü görenleri hayrete düşürdü. Suriyeli oldukları iddia edilen iki kişi herhangi bir engellerinin bulunmamasına rağmen kabine birlikte girdi. Bir yaşlı kadın ve erkek aynı anda kabine girerek adaylarının Erdoğan olduğunu belirttikten sonra Arapça konuşmaya başladılar.

Yaşlı kadın ve adamın usulsüzce oy kullandıkları ortaya çıktı.

Görüntülerde önce Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret edip ardından mührü onun olduğu alana bastıkları görülürken, daha sonrasında ise yine aynı şekilde AKP’yi göster.

OY KULLANMA KABİNİNE REFAKATÇİ İLE GİRME ŞARTLARI

Seçim sırasında oy kullanma kabinine bir refakatçi ile birlikte girilmesinin iki şartı bulunuyor. Oy kullanacak seçmenin iki uzvunun da (kollarının) olmaması ya da yüzde 100 görme engelli olması.

Bu durumlarda ise ya gelen kişinin yakını ya da sırada bekleyen seçmenlerden biri refakat edebilir. Her vatandaş sadece bir kez refakatçi olabilir.