Seçim kabininden çıkan kadının Erdoğan’ı görünce umursamadığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Seçim günü Erdoğan ile aynı sandıkta oy kullanan kadın kabinden çıkınca Erdoğan’ı gördüğünde umursamadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Seçim kabininden çıkan kadının Erdoğan’ı görünce umursamadığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Editör: Osmancan Erok

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşti. Siyasi isimler yaşadıkları bölgelerdeki okullarda halkla birlikte oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda oy kullandı. Erdoğan’ın yanında eşi Emine Erdoğan da vardı.

Aynı okulda oy kullana bir kadının seçim kabininden çıkarken Erdoğan’ı gördü. Kadının Erdoğan’ı umursamadığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Kadının herhangi bir tepki vermeden sınıftan ayrıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

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