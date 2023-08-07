Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan'dan Akbelen açıklaması

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan Akbelen Ormanı hakkında"Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan'dan Akbelen açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan ve 3.4 saat süren kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündem olan Akbelen Ormanı hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, Akbelen Ormanı hakkındaki kıyım kararından geri adım atılmayacağına dair, "Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır." sözleri ile sinyal verdi.

Erdoğan'ın Akbelen açıklaması şu şekilde:

Ülkemizin elektrik üretim tesislerinden biri olan Kemerköy termik santralinin yeni kömür üretim sahasıyla ilgili engelleme gayretleridir. Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor.

Maden sahasının genişletilmesi için ağaçların kesimi hakkında uygulamanın devam edeceğine dair sinyal veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir." dedi.

21 yılda 6.5 milyar fidan diktiklerini ifade eden Erdoğan," Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir.

Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir.

Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız."dedi

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