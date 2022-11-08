Kabızlar ne yememeli?

KABIZLIK NASIL ANLAŞILIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzm. Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, "Lifli gıdalardan fakir beslenmek, günlük alınan sıvı miktarının yetersiz olması, hareketsiz yaşam, dışkılama hissi olup tuvalete gitmemek, sık ve fazla miktarda müshil ve lavman kullanımı, şeker (diyabet) hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu ve çölyak hastalığı gibi sağlık problemleri kabızlığın nedenleri arasındadır" dedi.

Kabızlığın bir hastalık olmadığının altını çizen Dr. Küçükbaş, belirtilerini şöyle sıraladı:

"Topak topak, kuru ve sert özellikte dışkı, dışkının çıkışının zor ve ağrılı olması, anal bölgede gerilme ve rektumda dışkının çıkışına engel varmış hissi, tuvaletin tam rahatlamayı sağlayacak kadar yapılamaması"

Kabızlığın uzun süre devam etmesinin bazı hastalıkların oluşmasına yol açabileceğine de değinen Küçükbaş, şunları söyledi:

"Kabızlık; seyahat etmek, az sıvı tüketmek, az lifli gıda ile beslenmek gibi geçici ve düzeltilebilir masum bir sebeple gelişebildiği gibi bazı hastalıkların belirtisi de olabilir. Hipotiroidi, kalın bağırsak kanseri, divertiküler hastalığı, diyabet, irritabl bağırsak sendromu, bağırsak tıkanıklığı yapan durumlar, MS, Parkinson hastalığı kabızlık şikayetlerinin de görüldüğü hastalıklardır.

Gün içinde sıvı alımının artırılması, Kahvaltı öncesinde su içilmesi ve gün içinde birkaç saat arayla su içilerek vücudun su ihtiyacının karşılanması, kuru veya yaş incir, kayısı hurma, erik gibi lifli gıdaların tüketilmesi, yeterli miktarda sebze, meyve ve kepekli ürünlerin tüketilmesi, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılması kabızlığa iyi gelir ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur"

(DHA)