Kabotaj Bayramı’nı kutlamak isteyen kişiler için Kabotaj Bayramı’nda gönderilecek mesajları sizler için derledik. Peki, Kabotaj Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? İşte Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları…

KABOTAJ BAYRAMI’NDA GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

''Kabotaj Bayramı'nın 97. yılını kutluyoruz! Ülkemizin denizlere açıldığı bu özel günü coşkuyla kutluyor, denizciliğimizin gelişmesine ve denizlerimizin korunmasına katkıda bulunmaya devam etmemizi diliyoruz.''

''Denizciliğin ve denizcilik sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlayan başta Atatürk olmak üzere tüm denizcilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.''

''Kabotaj Bayramı, denizlerimizin mavi yolculuğuna çıktığımız, kıyılarımızı keşfettiğimiz ve denizcilik mirasımızı koruduğumuz bir gündür. Bu bayramda denizlerimizi daha iyi anlamak, denizlerimizin zenginliklerini korumak ve denizciliğimizi geliştirmek için adımlar atalım.''

''Kabotaj Bayramı, denizlerimizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için çıktığımız bir yolculuğun simgesidir. Bu özel günde denizlerimizi korumak ve temiz tutmak için daha duyarlı olalım. Denizlerimiz gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız en değerli hazinemizdir.''

''Kabotaj Bayramı, denizcilik sektöründe çalışanların fedakarlığını ve emeğini kutladığımız bir gün. Denizcilerimize cesaretleri ve özverileri için teşekkür ediyor, tüm denizcilerimize güvenli seyahatler diliyorum.''

''Kabotaj Bayramı, denizlerimize olan sevgimizi ve bağlılığımızı kutladığımız bir bayramdır. Denizlerimizi temiz tutalım, canlı yaşamını koruyalım ve denizlerimizde sürdürülebilir bir gelecek için çalışalım.''

''Kabotaj Bayramı'nın 97. yılında denizciliğimizin köklü geçmişini anıyor, gelecekte de denizlerimizde güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde seyahat etmeyi diliyorum. Kabotaj Bayramı'nız kutlu olsun!''