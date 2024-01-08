Kabuğu daha mı yararlı?

Narın kabuğunun da tıpkı meyvesi gibi şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Nar kabuğu, çay olarak tüketildiğinde veya başka şekillerde kullanıldığında pek çok hastalığın önlenmesine ve tedavisine yardımcı oluyor. İşte, nar kabuğunun faydaları…

NAR KABUĞUNUN AZ BİLİNEN YARARLARI

Nar kabuğu, meyve suyundan daha fazla antioksidan içerir. Bu sayede vücutta biriken toksinleri atar, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların vücutta yarattığı hasarı azaltır, karaciğeri temizler ve bağışıklığı güçlendirir. Nar kabuğu, UVB ışınlarına karşı koruma sağlayarak cilt sağlığını da destekler.

Nar kabuğu, kalp, beyin, sindirim ve sinir sistemi için de faydalıdır. Kan dolaşımını hızlandırır, tansiyonu düşürür, kalp krizi riskini azaltır, işitme kaybını önler, Alzheimer hastalığının gelişimini engeller, mide iltihabı ve ağız yarası gibi sorunlara iyi gelir. Nar kabuğu, ayrıca test tüpü çalışmalarında bazı kanser hücrelerinin büyümesini sınırladığı gösterilmiştir. Nar kabuğu, diş sağlığı için de önemlidir.

Güçlü antibakteriyel özellikleri sayesinde ağız gargarasında kullanıldığında plak oluşumunu önler, diş eti iltihaplarını iyileştirir, dişleri ve kemikleri güçlendirir.

Nar kabuğunu kullanmanın en kolay yolu, onu kurutarak çay haline getirmektir. Kurutulmuş nar kabuğunu kaynatarak veya demleyerek içebilirsiniz. Ayrıca kurutulmuş nar kabuğunu öğütüp yemeklere, salatalara, yoğurda veya süte ilave ederek de tüketebilirsiniz. Nar kabuğunu evinizde saksıda yetiştirebilir veya aktarlardan kurutulmuş veya öğütülmüş halde alabilirsiniz. Nar kabuğunu kullanırken aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara, boğazda tahrişe, nefes darlığına veya ilaç etkileşimlerine neden olabilir. Hamile ve emziren kadınlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanama bozukluğu olanlar ve çocuklar nar kabuğundan uzak durmalıdır. Nar kabuğunu kullanmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNE YARDIMCI OLABİLİR

Romatoid artrit , eklemlerde iltihaplanmayı içeren otoimmün bir durum. Narın antioksidan özelliğinden dolayı hastalığın şiddetini azaltmada rol oynayabileceği düşünülmekte.

KEMİK KAYBINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Bazı araştırmalar, nar kabuklarının kemik kaybını ve yeni kemik dokusunun yenilenmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Nar kabukları, antioksidanlar ve polifenoller bakımından yüksektir. Cilt lekeleri ile karakterize bir durum olan hiperpigmentasyonu tedavi ettiği biliniyor.